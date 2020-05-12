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Denizli, Aydın ve Şanlıurfa sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 08:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Aydın, Denizli ve Şanlıurfa Valilikleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üç kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Denizli, Aydın ve Şanlıurfa sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı. Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: İLİMİZ MUAF TUTULMUŞTUR

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYDIN VALİSİ KÖŞGER: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.

(AA/İHA)

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