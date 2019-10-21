Denizli Bağbaşı Yaylası 4 yılda 2,5 milyondan fazla kişi misafir ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğayla iç içe olan ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla yaptığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası 4’üncü yılını geride bıraktı. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla misafir ağırladı.

Ege’nin en uzun teleferiğine sahip olan ve Türkiye’de ise eşi benzeri olmayan Denizli Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu Teleferik ve Bağbaşı Yaylası 4’üncü yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesinin en büyük projelerinden olan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 17 Ekim 2015’te hizmete alınmasının ardından sadece Denizli’de değil tüm Türkiye’den ve yurt dışından gelen misafirlerinde uğrak noktası haline geldi. Ege Bölgesi’nin en uzun teleferiğine sahip ve Türkiye’de eşi benzeri olmayan proje ilk günden beri vatandaşların yoğun ilgisi altında 7’den 70’e her gün binlerce kişinin akın ettiği tesis, yayla turizminin de merkezi oldu.

Manzarası ve insanları kendine hayran bırakan yapısıyla 4 mevsim boyunca, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası turizmcileri de harekete geçirdi. Tesise özel turlar da düzenlenmeye başladı.

Kış mevsiminde beyaza bürünen, baharın ilk günlerinde ise yeşilin tüm tonlarını barındıran 1500 metre rakımda olan Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, bungalov evleri ile birlikte kamp alanı, restoran ve piknik alanı ile ziyaretçilerine hizmet veriyor. Yöresel lezzetlerin sunulduğu tesis doğa tutkunları için ilk sıralarda yer alıyor.