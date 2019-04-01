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Denizli bir kez daha Başkan Zolan’den yana tercihini kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 03:04 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Partili Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan, yapılan oylamada kendisinin zaferle çıktığını kaydederek, “Denizli’miz kararını verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Partili Büyükşehir Belediye başkan adayı Osman Zolan, yapılan oylamada kendisinin zaferle çıktığını kaydederek, “Denizli’miz kararını verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizim 5 yıl daha hizmet etmemizin önünü açtılar” dedi.
Başkan Zolan, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre bir kez daha Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, tüm Denizlili hemşehrilerine teşekkürlerini iletti. Başkan Zolan, “Milletimizi sabah erken saatlerde sandığa giderek tam bir demokrasi şenliğinde içerisinde oylarını kullanıp, iradelerini ortaya koydu. Şükürler olsun Denizli’miz kararını verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizim 5 yıl daha hizmet etmemizin önünü açtılar. İnşallah vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için, onların vermiş olduğu yetki çerçevesinde gece gündüz çalışarak hizmetlerimize devam edeceğiz. İnşallah kazanan Denizli olacak. Hep beraber yine el ele, gönül gönüle tüm Denizli’ye hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tabii sonuç itibarıyla önemli bir makam. Bizi ikinci defa şereflendirdiler, onurlandırdılar Denizlililer” diye konuştu.

“Denizli’de tüm siyasi partilerimiz belli bir olgunluk seviyesinde bu dönemi geçirmiştir”
Başkan Zolan, açıklamasının ardından gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Başkan Zolan bir gazetecinin propaganda döneminde kırıldığı üzüldüğü rakipleri yada söylemlerinin olup olmadığı sorusu yanıt vererek şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımız ilk adaylığımızı açıklamasının ardından yaptığım açıklamada hiç kimse yada partiye kötü bir şey söylemeyeceğimizi beyan etmiştim. Bunun yerine yaptıklarımı ve yapacaklarımı anlatacağımı söylemiştim. Kampanya boyunca da bunu ilke edindim ve çok mutluyum bunu da ilke edindiğim için. Ama karşı tarafta adaylar anlamında bir takım söylemler oldu. Bunu da belli bir çerçevede kabule diyorsunuz ama hakarete varan sözlerin ve yeni açılan bir yolun yanındaki duvarlara yazılması gibi birkaç husus oldu bunları üzülerek gördük. Bu bizi üzdü ama olsun onlarda bizim Denizli’de yaşayan vatandaşlarımız. Biz herkese hoşgörü ile bakıyoruz, onlarda bizleri tanıdıkça ve bildikçe inşallah bu tür hususlardan da vazgeçeceklerdir. Ben herkese teşekkür ediyorum ve kampanya döneminde sonuç itibari ile genel olarak baktığımız zaman Denizli’de tüm siyasi partilerimiz belli bir olgunluk seviyesinde bu dönemi geçirmiştir.”

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