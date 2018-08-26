Denizli Bozkurt Belediyesi'nden güneşe tam destek

İSTANBUL (AA) - CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, ülke olarak tarım yapılamayan marjinal dağ eteklerinde yaklaşık 120.000 TWh gücünde güneş enerji santrali kurulabilecek potansiyel enerjiye sahip olunduğunu belirterek, "Ülkemizin cari açığının çoğunu enerji ithalatı oluşturuyor. Ülkemizin ekonomisi için enerji önemli bir etkendir." ifadesini kullandı.

CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, CW Enerji sponsorluğunda Denizli Bozkurt Belediyesi tarafından "1. Yenilenebilir Enerji Şenliği" düzenlendi.

Burada yaptığı konuşmada Yılmaz, katılımcılara, önü açılan ve kolaylaştırılan 10 KW'a kadar çatı ve öz tüketim güneş enerji santrali yatırım ve tüketim modeli hakkında bilgiler aktardı.

Ülke olarak tarım yapılamayan marjinal dağ eteklerinde yaklaşık 120.000 TWh gücünde güneş enerji santrali kurulabilecek potansiyel enerjiye sahip olunduğunu belirten Yılmaz, "Ülkemizin cari açığının çoğunu enerji ithalatı oluşturuyor. Ülkemizin ekonomisi için enerji önemli bir etkendir." yorumunu yaptı.

10 kW çatı tipi güneş enerji santrali başvuru süreçlerinin oldukça kolaylaştırıldığının bilgisini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: