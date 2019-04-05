Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan mazbatasını aldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Osman Zolan'a mazbatası verildi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Zolan, mazbatasını Denizli İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Cemil Sipahi'nin elinden aldı.

Zolan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimde demokrasi şöleni yaşandığını ve millet iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını belirtti.

Osman Zolan, "Bu bizim için yeni bir başlangıç, yeniden 'Bismillah' diyoruz. Allah'ım bize Denizli'ye hizmet etme, tüm vatandaşlarımızla el ele yine aynı şekilde hiç ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayarak güzellikler yapmayı nasip etsin. Bu andan itibaren Denizli'de yaşayan 1 milyon 27 bin vatandaşımızın başkanıyım. Tüm şehre bugüne kadar olduğu gibi ayrım yapmaksızın yine herkesi kucaklayarak beklenen işleri birlikte yapacağız. Bizim ortak paydamız ve sevdamız Denizli. Denizli'nin menfaati neredeyse, biz orada olmaya, Denizli'nin menfaatinin peşinde koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Zolan'a, AK Parti Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

