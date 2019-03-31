Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan oyunu kullandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, oyunu eşi ile birlikte kullandı. Başkan Zolan, seçimlerin Denizli ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Zolan, oyunu eşi Berrin Zolan ile birlikte Merkezefendi ilçesi Hayırseverler Orta Okulu’nda kullandı. 2077 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Zolan’ın hayli heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Eşi ile birlikte sabah saatlerinde oy vermek için okula gelen Başkan Zolan, sıranın kendisine gelmesinin ardından görevlilerden oy pusulası ve zarfı alarak oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Zolan, seçimlerin Denizli ile birlikte Türkiye’ye hayırlar getirmesini diledi. 5 yıl daha göreve talip olmak için aday olduğunu anımsatan Başkan Zolan, bu temennisinin gerçeğe dönüşeceğine inandığını aktardı. Başkan Zolan, “Oy kullanmaya dua ederek geldik. İnancımız çerçevesinde hayırlı olmasını ve ‘ne hayırlısı ise o olsun’ dedik. İnşallah ülkemiz ve şehrimizi için hayırlı olan olacaktır. Milletimizin kararı her zaman doğru olmuştur bu seçimde de doğru olacaktır” dedi.

Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan oy verme işleminin ardından okullardaki sandıkları gezerek görevlilere kolay gelsin dileklerini ilettiler.



