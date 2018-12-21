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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 18:09 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Osman Zolan, partisinin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimde ittifak yapma kararı aldığı MHP'nin Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaret

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Osman Zolan, partisinin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimde ittifak yapma kararı aldığı MHP'nin Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Zolan'a, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti.
Ziyarete giden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve Ramazan Filiz'i; MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Ziya Gökalp, MHP'den Denizli'de önce Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen daha sonra geri çekilen Ebru Leman Kalkan kapıda karşıladı. MHP'nin Denizli ilçe başkan adaylarının da katıldığı ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Birtürk, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin birliği, dirliği, bekası anlamında 'cumhur ittifakı'nın söz konusu olduğunu söyledi. AK Parti ve MHP'nin, 24 Haziran'da kurumsal kimliğiyle seçime girdiğini ve başarıya ulaştığını kaydeden Birtürk, genel seçimde olduğu gibi yerelde de beraber yürüneceğine dikkati çekip, şunları söyledi:
"Bu çerçevede Denizli'de, MHP olarak sadece AK Parti adayımız, mevcut Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan kardeşimizi destekleme kararı çıkmıştır. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Geriye kalan 19 ilçede de görüşmeler sürüyor. Biz de el birliğiyle gönül birliğiyle bu seçimden de zaferle çıkarız diye düşünüyoruz."
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise adaylığı MHP tarafından açıklanmış olan; ancak ittifak nedeniyle geri çekilen Ebru Leman Kalkan'a teşekkür ederek, "Mesele millettir, devlettir, ülkemizdir. İnşallah o noktada bir ve beraber koşmaya devam edeceğiz. 'Sen, ben' olmadan, hep beraber, kol kola gireceğiz. Gerçekten Denizli, büyük bir köyden, büyük bir şehir haline geldi. Birçok ihtiyacı karşıladık. Sadece şehrin merkezinde değil; tüm ilçe, belde ve köylerde dokunulmadık yer bırakmadık. Yine aynı anlayışla aynı düşünceyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerle beraber olmak, sizlerin kardeşliği, sizin vereceğiniz güç, beraber koşmamız bizim için çok kıymetlidir. Onu da bilmenizi arzu ediyorum. En önemli destek olarak görüyorum. İnşallah buradan çıkacak sonuç sonrasında 5 yıl boyunca yine yürüyüşümüz daim olsun, beraber olsun. Kazanan Denizli olsun" diye konuştu.

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaretDenizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan MHP'ye ziyaret

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