HABER

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:31 | Son Güncelleme

Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi - Denizli Valisi Hasan Karahan: "Denizli'de de açlığı hissedilen, güzel, hayırlı bir işin açılışında yine beraberiz. Denizli, Ege'nin en büyük kitap fuarı şenliğini gerçekleştiriyor" - Yazar ve çizer Gürbüz Azak: "Gençlere tavsiyemdir, ne buluyorlarsa nerede buluyorlarsa Osmanlı'ya dair her şeyi öğrensinler, kazançlı çıkacaklar"

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, her geçen yıl büyüyerek, önemli bir ihtiyacı gideren fuarın hayırlı olmasını diledi.

Kitap fuarlarının okuyucuyu yazar ve yayıneviyle bir araya getiren büyük kültür hizmeti olduğunun altını çizen Karahan, şunları söyledi:

"Büyük bir coşku ve heyecanla yine birlikteyiz. Denizli'de de açlığı hissedilen, güzel, hayırlı bir işin açılışında yine beraberiz. Geçen yıl 2'ncisini yapmıştık, bu yıl iple çekiyorduk o da geldi. Günden güne büyüyen, katılımcılarla okuyucularla birlikte gerçekten Denizli, Ege'nin en büyük kitap fuarı şenliğini gerçekleştiriyor."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kitap okumak için fırsat ve imkanlar sunulması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Her şeyin başı okumayla başlıyor. Bunun için fırsat yaratmamız gerekiyor. Bu ortamları yaratmamız, seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. 3 yıl önce karar verdik, iyi ki bu kararı vermişiz ve bu fuarı başlatmışız. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları ile önemli bir arşiv çalışması yaptık. Denizli'mizde göreve geldiğimiz andan itibaren, özellikle Denizli'mizin konusunun geçtiği, konusu Denizli olan kim ne yazdıysa aldık, kendi kültür yayınlarımıza katarak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz takdim ettik. Şu anda sadece Denizli ile ilgili 100'ün üzerinde kitabımız oldu. Belki kıymeti şu anda tam hissedilemez ama 20-30 yıl sonra bunlar kaynak haline gelecek."

Zolan, fuarın onur yazarı ve çizer Gürbüz Azak, Kemal Yalçın gibi pek çok Denizlili değerin kitap fuarı aracılığıyla şehirle bir etkileşim haline girdiğini, ayrıca Denizlili yazarların bu fuarda onurlandırıldığını belirtti.

- "Yorulmak yasak"

Fuarın onur konuğu Gürbüz Azak, edebiyat, sanat, kültür, spor, bilim ve diğer pek çok alanda nam yapmış isimlerin yetiştiği Denizli'nin bereketli bir coğrafya, öncü bir il olduğunu belirtti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Azak, şunları söyledi:

"Ben 50 yıldır yazıyorum, kitaba karşı aşırı bir sevgim var. Meseleye Avrupa'yı tanımakla başladım. Fransız, İtalyan, İspanyol, İskandinav, Alman, Polonyalı, Amerikalı, Güney Amerikalı, Rus yazarları romanları ve şiirleri adeta ezberledim fakat kendimde bir eksiklik hissettim. Türkiye'nin aydınları böyle Batı'yı öğrenmekle kalırsa yarışamaz. Kendimize, özümüze dönme ihtiyacını duydum. Eşrefoğlu Rumi'yi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini, Hacı Bayram-ı Veli'yi, Abdal Musa'yı ve elbet Yunus'u ve elbet Hacı Bektaş-ı Veli'yi de tanımak gerekiyordu. Kendime bir anayasa seçtim daha lise yıllarında. 'Tek maddelik bir anayasa olacak Gürbüz.' dedim. Nedir o? 'Yorulmak yasak.' Bu anayasayı takip ettim. Bu yaşta bile yazmaya öğrenmeye devam ediyorum. Gençlere de tavsiyemdir bu ülkenin aydını olacaklarsa bu ülkeyi ve bilhassa Osmanlı'yı çok iyi bilmeleri şart."

Osmanlı'nın büyük bir medeniyet olduğunun altını çizen Azak, "Ama bence o bir merhamet medeniyeti idi. Osmanlı hangi ilde, hangi dağda, hangi yamaçta kaç kuş var biliyordu. Onların yaşamasına var olmasına gayret gösteriyordu. Bu kadar da değil. Dağda aç kalmış kurtları doyuran vakıflar vardı. Hizmetçinin kırdığı eşyayı tazmin eden vakıflar vardı. Osmanlı sıradan bir kültür değil mutlaka öğrenilmesi gereken bizim temelimiz. Gençlere tavsiyemdir, ne buluyorlarsa nerede buluyorlarsa Osmanlı'ya dair her şeyi öğrensinler, kazançlı çıkacaklar." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödüllerini verdi ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

"Çok Nefes Tek Ses" adlı Gelenekli Türk-İslam Sanatları Sergisi'nin yer aldığı fuar 14 Nisan'a kadar açık kalacak.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Atatürk Havalimanı'nda son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlarAtatürk Havalimanı'nda son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlar
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde trafiğe kapatılacak yollar Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde trafiğe kapatılacak yollar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belediye Fuar kitap Okuma yayınevi yazar

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.