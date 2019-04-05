Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, her geçen yıl büyüyerek, önemli bir ihtiyacı gideren fuarın hayırlı olmasını diledi.

Kitap fuarlarının okuyucuyu yazar ve yayıneviyle bir araya getiren büyük kültür hizmeti olduğunun altını çizen Karahan, şunları söyledi:

"Büyük bir coşku ve heyecanla yine birlikteyiz. Denizli'de de açlığı hissedilen, güzel, hayırlı bir işin açılışında yine beraberiz. Geçen yıl 2'ncisini yapmıştık, bu yıl iple çekiyorduk o da geldi. Günden güne büyüyen, katılımcılarla okuyucularla birlikte gerçekten Denizli, Ege'nin en büyük kitap fuarı şenliğini gerçekleştiriyor."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kitap okumak için fırsat ve imkanlar sunulması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Her şeyin başı okumayla başlıyor. Bunun için fırsat yaratmamız gerekiyor. Bu ortamları yaratmamız, seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. 3 yıl önce karar verdik, iyi ki bu kararı vermişiz ve bu fuarı başlatmışız. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları ile önemli bir arşiv çalışması yaptık. Denizli'mizde göreve geldiğimiz andan itibaren, özellikle Denizli'mizin konusunun geçtiği, konusu Denizli olan kim ne yazdıysa aldık, kendi kültür yayınlarımıza katarak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz takdim ettik. Şu anda sadece Denizli ile ilgili 100'ün üzerinde kitabımız oldu. Belki kıymeti şu anda tam hissedilemez ama 20-30 yıl sonra bunlar kaynak haline gelecek."