Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Kitap Fuarı başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.
Fuarın açılışı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Denizli Valisi Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada, her geçen yıl büyüyerek, önemli bir ihtiyacı gideren fuarın hayırlı olmasını diledi.
Kitap fuarlarının okuyucuyu yazar ve yayıneviyle bir araya getiren büyük kültür hizmeti olduğunun altını çizen Karahan, şunları söyledi:
"Büyük bir coşku ve heyecanla yine birlikteyiz. Denizli'de de açlığı hissedilen, güzel, hayırlı bir işin açılışında yine beraberiz. Geçen yıl 2'ncisini yapmıştık, bu yıl iple çekiyorduk o da geldi. Günden güne büyüyen, katılımcılarla okuyucularla birlikte gerçekten Denizli, Ege'nin en büyük kitap fuarı şenliğini gerçekleştiriyor."
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kitap okumak için fırsat ve imkanlar sunulması gerektiğini belirterek, şöyle dedi:
"Her şeyin başı okumayla başlıyor. Bunun için fırsat yaratmamız gerekiyor. Bu ortamları yaratmamız, seçenekleri ortaya koymamız gerekiyor. 3 yıl önce karar verdik, iyi ki bu kararı vermişiz ve bu fuarı başlatmışız. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları ile önemli bir arşiv çalışması yaptık. Denizli'mizde göreve geldiğimiz andan itibaren, özellikle Denizli'mizin konusunun geçtiği, konusu Denizli olan kim ne yazdıysa aldık, kendi kültür yayınlarımıza katarak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz takdim ettik. Şu anda sadece Denizli ile ilgili 100'ün üzerinde kitabımız oldu. Belki kıymeti şu anda tam hissedilemez ama 20-30 yıl sonra bunlar kaynak haline gelecek."
Zolan, fuarın onur yazarı ve çizer Gürbüz Azak, Kemal Yalçın gibi pek çok Denizlili değerin kitap fuarı aracılığıyla şehirle bir etkileşim haline girdiğini, ayrıca Denizlili yazarların bu fuarda onurlandırıldığını belirtti.
- "Yorulmak yasak"
Fuarın onur konuğu Gürbüz Azak, edebiyat, sanat, kültür, spor, bilim ve diğer pek çok alanda nam yapmış isimlerin yetiştiği Denizli'nin bereketli bir coğrafya, öncü bir il olduğunu belirtti.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Azak, şunları söyledi:
"Ben 50 yıldır yazıyorum, kitaba karşı aşırı bir sevgim var. Meseleye Avrupa'yı tanımakla başladım. Fransız, İtalyan, İspanyol, İskandinav, Alman, Polonyalı, Amerikalı, Güney Amerikalı, Rus yazarları romanları ve şiirleri adeta ezberledim fakat kendimde bir eksiklik hissettim. Türkiye'nin aydınları böyle Batı'yı öğrenmekle kalırsa yarışamaz. Kendimize, özümüze dönme ihtiyacını duydum. Eşrefoğlu Rumi'yi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerini, Hacı Bayram-ı Veli'yi, Abdal Musa'yı ve elbet Yunus'u ve elbet Hacı Bektaş-ı Veli'yi de tanımak gerekiyordu. Kendime bir anayasa seçtim daha lise yıllarında. 'Tek maddelik bir anayasa olacak Gürbüz.' dedim. Nedir o? 'Yorulmak yasak.' Bu anayasayı takip ettim. Bu yaşta bile yazmaya öğrenmeye devam ediyorum. Gençlere de tavsiyemdir bu ülkenin aydını olacaklarsa bu ülkeyi ve bilhassa Osmanlı'yı çok iyi bilmeleri şart."
Osmanlı'nın büyük bir medeniyet olduğunun altını çizen Azak, "Ama bence o bir merhamet medeniyeti idi. Osmanlı hangi ilde, hangi dağda, hangi yamaçta kaç kuş var biliyordu. Onların yaşamasına var olmasına gayret gösteriyordu. Bu kadar da değil. Dağda aç kalmış kurtları doyuran vakıflar vardı. Hizmetçinin kırdığı eşyayı tazmin eden vakıflar vardı. Osmanlı sıradan bir kültür değil mutlaka öğrenilmesi gereken bizim temelimiz. Gençlere tavsiyemdir, ne buluyorlarsa nerede buluyorlarsa Osmanlı'ya dair her şeyi öğrensinler, kazançlı çıkacaklar." dedi.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Ulusal Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatüristlere ödüllerini verdi ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışını yaptı.
"Çok Nefes Tek Ses" adlı Gelenekli Türk-İslam Sanatları Sergisi'nin yer aldığı fuar 14 Nisan'a kadar açık kalacak.
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