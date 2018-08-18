HABER

Denizli Büyükşehir'den ABD ürünlerine boykot

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek verdi.

Denizli Büyükşehir'den ABD ürünlerine boykot

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek verdi. Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan, sosyal tesislerde ABD ürünlerinin alış ve satışını durduklarını açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına uyduklarını duyurdu. Başkan Osman Zolan mesajında, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sosyal tesislerimizde, ABD menşeli yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte, Denizli halkı olarak her zaman devletimiz ve büyüklerimizle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Şoför, otobüste kalp pili duran çocuğu hastaneye yetiştirdiŞoför, otobüste kalp pili duran çocuğu hastaneye yetiştirdi
Bandırma'da bayram tatili yoğunluğuBandırma'da bayram tatili yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.