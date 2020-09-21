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Denizli Çal'da feci kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 07:25 | Son Güncelleme

Denizli’de havanın yağışlı olması sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarına savrularak takla attı. Yan yatarak durabilen araçta aynı aileden 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Denizli Çal'da feci kaza!

Kaza, Çal ilçesi Denizler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçta eşi ve 17 yaşındaki kızı bulunan Hüseyin F. İdaresindeki plakalı ticari araç seyir halinde iken havanın yağışlı olması dolayısıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yol kenarına savrulduktan sonra araç, takla atması sonucu yan yatarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücün ağır yaralı olduğunu belirlerken yaralanan aileyi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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Öte yandan, Sürücü Hüseyin F. Hastanede ameliyata alınarak hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken kızı ve eşinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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(İHA)

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