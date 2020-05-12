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Denizli'de 17 mahalleye 'şap' karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 21:46 | Son Güncelleme

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı.

Denizli'de 17 mahalleye 'şap' karantinası

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kızılyer Mahallesi'nde bir besihanedeki inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi.

İnekte şap hastalığı olduğu belirlenince mahalle ile çevredeki 16 mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı.

Bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanlar aşılandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede gereken tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Bir büyükbaşta çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımı durduruldu. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz." dedi.

(AA)

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