Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Haytabey Mahallesi ile Uzunpınar Mahallesinde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki mahalle arasında seyir halinde bulunan 1’i servis minibüsü olmak üzere 2 araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesi üzerine ihbarda bulunuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı belirtti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaralılar itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Meydana gelen trafik kazasında bölgede kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saattir devam ediyor.

Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan incelemenin ardından hayatını kaybeden 3 kişi ve 5 yaralının kimlikleri belirlenecek. (İHA)





