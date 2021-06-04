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  4. Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

04.06.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 aracın uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Haytabey Mahallesi ile Uzunpınar Mahallesinde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki mahalle arasında seyir halinde bulunan 1’i servis minibüsü olmak üzere 2 araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesi üzerine ihbarda bulunuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı belirtti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaralılar itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Meydana gelen trafik kazasında bölgede kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saattir devam ediyor.

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Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan incelemenin ardından hayatını kaybeden 3 kişi ve 5 yaralının kimlikleri belirlenecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli Pamukkale
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