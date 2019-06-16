Denizli'de 3,2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi verilerine g\u00f6re, saat 10.41'de Denizli'nin Honaz il\u00e7esinde Richter \u00f6l\u00e7e\u011fine g\u00f6re 3,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nYerin 5 kilometre derinli\u011finde meydana gelen depremin merkez \u00fcss\u00fc Denizli Honaz olarak tespit edildi.PARTNER\u0130\u015fte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'\u0131n kendi kay\u0131nvalidesi!Elaz\u0131\u011f\u2019da y\u0131lanlar\u0131n dans\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiKimli\u011fini unuttu\u011fu i\u00e7in s\u0131nava giremeyen \u00f6\u011frenciye anne azar\u0131
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