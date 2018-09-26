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Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:39 | Son Güncelleme

Denizli'nin önce Çardak, daha sonra Pamukkale ilçesi, yaklaşık 5,5 saat arayla, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Bugün saat 12.48'de merkez üssü Çardak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 5,5 saat sonra, saat 18.29'da, bu kez merkez üssü Pamukkale olan aynı büyüklükte deprem meydana geldi.

CAN VEYA MAL KAYBI OLMADI

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, 6.98 metre derinlikte 3.4 büyüklüğünde meydana gelen bu deprem de herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler, Denizli merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

DEPREMLER

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