Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Dün sabah da sallanmıştı…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de saat 04.58 sularında bir deprem meydana geldi. Baklan ilçesi merkezli depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Denizli’de dün sabaha karşı merkez üssü Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi olan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı daha kaydedilmişti. (İHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır