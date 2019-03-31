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Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli Valisi Hasan Karahan depremle ilgili olarak, ''Şu ana kadar olumsuz bir haberimiz yok. Ancak hasar artmış olabilir bazı binalarda. Hemen tespitlerine başlayacağız. Şu anda olumsuz bir haber gelmedi bize. Oy verme işlemiyle ilgili de tedbir alınmıştı. Oy verme işlemleri devam ediyor.'' dedi.

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Acıpayam ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.30'da meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden oldu. Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Denizli'de 20 Mart günü merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, birçok ev hasar görürken, sonraki süreçte de bölge beşik gibi sallanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin ilçenin Karahüyük Mahallesi, büyüklüğünü ise 5.1 olarak açıkladı.

DENİZLİ BU KEZ DE 4.1 İLE SALLANDI

DENİZLİ BU KEZ DE 4.1 İLE SALLANDI
Vali Hasan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim insanlarının artçı depremlerin süreceğini söylediğini hatırlatarak, şiddetli bir artçı deprem yaşadıklarını söyledi.
Karahan, "Bugüne kadar olan en şiddetli artçıydı. Binalarımız boşatılmıştı, özellikle hasarlı binalar. Çadır dağıtılmıştı. Vatandaşımız dağıtılan çadırlarda kalıyor. Şu ana kadar olumsuz bir haberimiz yok. Ancak hasarlı binalarda hasar artmış olabilir. Az hasarlı, çok hasarlıya dönüşmüş olabilir. Onların tespitlerine başlayacağız. Şu ana kadar üzücü bir haber gelmedi." diye konuştu. "Oy verme işlemini sekteye uğratacak bir durum var mı?" sorusu üzerine Karahan, "O konuda tedbir alınmıştı zaten. O konuda bir aksama yok. Oy verme işlemleri devam edecek." dedi.

OY KULLANIRKEN DEPREME YAKALANDILAR

OY KULLANIRKEN DEPREME YAKALANDILAR
Denizli kent merkezinde ve bazı ilçelerinde de hissedilen depreme, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden bazı vatandaşlar, oy verdikleri sırada yakalandı. Okul binalarını boşaltan vatandaşlar, sokağa çıkarak yakınlarını telefonla aradı.
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Denizli deprem

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