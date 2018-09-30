HABER

Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

Denizli’de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu facia ile bitti. Çocuklardan biri yanarak feci şekilde can verirken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangında ölen çocuğun cesedi saklanmak istediği ranzanın altında bulundu.

Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2390. Sokak'taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında yaşanan olayda, iddialara göre anneanneleri Fatma K. ile yaşayan Raziye K.’nın 4 yaşındaki ikiz çocukları Mustafa Emir Ö. ve Sefa Mustafa Ö., yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak çakmakla oynamaya başladılar. Çakmakla odada yangın çıkaran çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden anneanne Fatma K., çocuklardan Sefa Mustafa’yı evden çıkarmayı başarırken, Mustafa Emir Ö.’yü ise evde bulamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yakınlarının küçük çocuklardan birisinin evde olduğunu söylemesi üzerine evde detaylı inceleme yapan ekipler, Mustafa Emir Ö.’nün cansız bedenini kaldıkları odadaki ranzanın altında buldu. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Sefa Mustafa Ö. ise, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının yaşandığı evin dışarısında meydana gelen hasar ise yangının dehşetini gözler önüne serdi.

İKİZZ

ANNE VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Anne Raziye K. ile sinir krizleri geçiren yakınları, yangının çıktığı eve girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, uzun süre aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Minik çocuğun sinir krizi geçiren bir yakınının yere yatıp, “O çocuklar orada kalamaz” diye feryat edip dövünmesi ise yürekleri dağladı. Mustafa Emir Ö.’den geriye anne Raziye K.’nın çocukları ile birlikte çekip sosyal medyaya yüklediği videolar kaldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Denize giren iki kardeş boğulduDenize giren iki kardeş boğuldu
5 takla atan otomobilden sağ çıktılar5 takla atan otomobilden sağ çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli çakmak ölüm ikiz

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

İlginizi Çekebilir

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Photoshop'un en güzel hali

Photoshop'un en güzel hali

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.