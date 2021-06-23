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  4. Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti

Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti

23.06.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de havanın bir anda kapanmasıyla birlikte hızla gelen kum fırtınası kentte 5 dakika içerisinde ağaçlar, tabelalar ve çatıların uçmasıyla çok sayıda maddi hasar meydana geldi.

Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti

Denizli’de ve ilçelerinde gün içerisinde geçen güneşli hava bir anda bulutlarla kapanmasıyla birlikte kum fırtınası geldi.

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VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI

Fırtına kent merkezinde etkili olurken, büyük tabelaların, ağaçların, çatıların ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle görüş mesafeleri düşerken vatandaşlar paniğe kapıldı.

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ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Meydana gelen kum fırtınasında oluşan maddi hasarlı olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçelerde ise bazı evlerin çatılarının uçtuğu ve ardından yağmur yağışının etkili olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, kent merkezinde kum fırtınasının ardından gökyüzünde açan gökkuşağı, fırtınanın ardından renkli bir görüntü oluşturdu. (DHA)

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Denizli
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