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  4. Denizli'de acı olay! Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Denizli'de acı olay! Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

30.03.2024 22:07
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Denizli'de Bekilli ilçesinde Şuayip (69) ile eşi Havva Şenkaya (69), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cansız bedenlerini eve gelen yakınları buldu.

Denizli'de acı olay! Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle’de meydana geldi. Sanayide demirci ustası olan Şuayip ve eşi Havva Şenkaya’dan haber alamayan yakınları, çiftin kaldıkları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren yakınları, Şuayip ile eşi Havva Şenkaya'yı koltukta hareketsiz şekilde buldu.

KÖMÜR SOBASINDAN ZEHİRLENDİLER

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Şenkaya çiftinin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

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Şenkaya çiftinin cenazesi, otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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