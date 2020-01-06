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  4. Denizli'de adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı

Denizli'de adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 18:38 | Son Güncelleme

Üzerindeki adres bilgileri gülümseten kargo, PTT görevlileri tarafından Denizli'nin Buldan ilçesindeki sahibine teslim edildi.

PTT Kargo Buldan Şubesine, Süleyman Semizoğlu adına gelen ve adres bölümünde, "Köyün girişinden direkt gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direkt gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var. Buldan/Denizli." yazan paketin alıcısının, Bozalan Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Süleyman Semizoğlu olduğu anlaşıldı. Görevliler, kargoyu Semizoğlu'na teslim etti.

"KİTABI GETİRİNCE TEŞEKKÜR ETTİM"

Süleyman Semizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise sınavlarına hazırlandığı için internetten kitap siparişi verdiğini söyledi.

Evinin adresini bildiğini ancak böyle bir şey aklına geldiğini anlatan Semizoğlu, "Adres insanlar için espri kaynağı oldu, beğenildi. 'PTT bu adresi bulabilecek mi' diye merak etmiştim. Hep köye gelip gidiyorlardı, onlar da buldu. Kitabı getirince teşekkür ettim." diye konuştu.

Baba Yusuf Semizoğlu, oğlunun internet üzerinden çok kitap aldığını, adresle ilgili konunun kendilerine de sürpriz olduğunu dile getirdi.

Anne Ayşen Semizoğlu da kargodan kendisinin arandığını belirterek, "Bana 'Oğlun çok güzel bir adres yazmış' dediler. Öyle tarif etmiş. 'PTT daha kolay bulur' diye adresi öyle yazmış. Oğlumun böyle bir şey yapmasına sevindim. Kendisi doğal olarak kafasına göre bir iş yapmış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan PTT'den yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir mahalle, cadde veya sokak ismi olmamasına rağmen kargo paketi PTT postacıları tarafından teslim edildi. Her zaman büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan, hiçbir zor şarttan etkilenmeden gönderileri alıcılarına ulaştıran PTT görevlileri, gülümseten teslimat sonrasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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