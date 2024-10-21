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  4. Denizli'de aile dramı! Babası ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi

Denizli'de aile dramı! Babası ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi

21.10.2024 23:18
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Denizli'nin Tavas ilçesinde bir şahıs babası ve kardeşini bıçakladıktan sonra evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Evde baba ve oğulun cansız bedenine ulaşıldı.

Denizli'de aile dramı! Babası ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.P., evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Süleyman Pekdemir (60) ve kardeşi Muhammet Pekdemir’i (35) bıçakla yaraladı. Olayın ardından evi ateşe veren şüpheli kaçarken, baba ve oğlu hayatını kaybetti.

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ACI HABER GELDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, büyük hasar oluşan evde baba oğulun cansız bedenleriyle karşılaştı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Denizli
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