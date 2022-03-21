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  4. Denizli'de akılalmaz olay! İki kadının cinsel organlarına sakladıkları uyuşturucular hastanede çıkarıldı

Denizli'de akılalmaz olay! İki kadının cinsel organlarına sakladıkları uyuşturucular hastanede çıkarıldı

21.03.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de şehir girişinde kontrol yapan polisler, şehirlerarası otobüste yolculuk yapan 2 kadından şüphelendi. Hastaneye götürülüp röntgenleri çekilen kadınların cinsel organlarında uyuşturucu olduğu tespit edildi. 394 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 110 gram esrar hastanede yapılan operasyonla çıkarıldı.

Denizli'de akılalmaz olay! İki kadının cinsel organlarına sakladıkları uyuşturucular hastanede çıkarıldı

Denizli'de, cinsel organlarında toplam 394 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalanan 2 kadın gözaltına alındı. Cinsel organlarındaki uyuşturucu maddeler hastanede çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

POŞETLERE SAKLAMIŞLAR

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi. Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı. (DHA)

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