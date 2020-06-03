Denizli'de akıllara durgunluk veren olay! Arabanın 4 tekerleğini çaldılar

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi.
Ömer A., sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiline yöneldiği sırada hayatının şokunu yaşadı. Otomobilinin 4 lastiğinin de olmadığını fark etti. Otomobilin 4 lastiğini gece saatlerinde çalan hırsızlar, aracı ise taş ve tahta parçalarının üzerinde koydu.
Otomobili o halde gören Ömer A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde parmak izi tespiti yaptı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
(İHA)