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  4. Denizli'de akıllara durgunluk veren olay! Arabanın 4 tekerleğini çaldılar

Denizli'de akıllara durgunluk veren olay! Arabanın 4 tekerleğini çaldılar

İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

Denizli’de hırsızlar, gece saatlerinde park halindeki otomobilin 4 tekerliğini çaldı. Sabah işe gitmek için otomobilin yanına gelen Ömer A. 4 lastiğinin olmadığını, otomobilin taş ve tahtlar üzerinde durduğunu görünce neye uğradığına şaşırdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi.

TEKERLEKLERİN ÇALINDIĞINI GÖRÜNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Ömer A., sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiline yöneldiği sırada hayatının şokunu yaşadı. Otomobilinin 4 lastiğinin de olmadığını fark etti. Otomobilin 4 lastiğini gece saatlerinde çalan hırsızlar, aracı ise taş ve tahta parçalarının üzerinde koydu.

Otomobili o halde gören Ömer A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde parmak izi tespiti yaptı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(İHA)

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