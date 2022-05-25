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Denizli'de annesinin ölümüne tanık olan çocuktan yürek yakan sözler: Gözü açıktı, bana güldü

25.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de geçen yıl eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı tüfekle öldüren cani kocanın duruşması görülürken, olaya şahit olan 7 yaşındaki çocuğun da ifadesi alındı. Olay günü eve gelen annesinin babasıyla tartıştığını ifade eden S.A. pedagog eşliğinde verdiği ifadede, "Annemle babam tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Ben otururken geri geldiler, bağırıyorlardı. Babamın elinde tüfek vardı. Ağlamaya başladım. Annem yerde yatıyordu. Vurulduktan sonra gözü açıktı ve bana gülümseyerek baktı'' dedi.

Denizli'de annesinin ölümüne tanık olan çocuktan yürek yakan sözler: Gözü açıktı, bana güldü

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi’nde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Fatma Kovan, 7 yaşındaki oğlunu almak için gittiği evde eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan tutuklu sanık Osman A.'nın yargılanmasına Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasına maktule Fatma Kovan’ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve halası Elif Kovan ile ailenin avukatı katıldı.

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OLAYIN TEK GÖRGÜ TANIĞI

Sanık Osman A.’nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, mahkeme heyeti Fatma Kovan'ın halası Elif Kovan ile annesi Seval Kovan'ı dinlendi. Bir önceki duruşmada alınan karar gereği, olayın tek gördü tanığı olan çiftin 7 yaşındaki oğulları S.A., odasından pedagog eşliğinde katıldığı duruşmada olay günü yaşananları anlattı.

“YERDE YATAN ANNEM BANA GÜLÜMSEYEREK BAKTI"

Olay günü eve gelen annesinin babasıyla tartıştığını ifade eden S.A., "Annemle babam tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Ben otururken geri geldiler, bağırıyorlardı. Babamın elinde tüfek vardı. Birden ses çıkınca çok korktum ve ağlamaya başladım. Annem yerde yatıyordu. Vurulduktan sonra gözü açıktı ve bana gülümseyerek baktı. Babam bana baktıktan sonra dışarı çıktı. Olay anında dedem Süleyman A. da evleydi. Dedem geldiğinde annem kalkmadı ve beni dışarı çıkardılar. Daha sonra dedem tarafından çağırılan ambulans eve geldi" diyerek, hayatının en acı anlarını mahkeme heyetiyle paylaştı.

''OĞLUM YALAN SÖYLÜYOR''

Oğlunun ifadesindeki iddiaları kabul etmeyen sanık Osman A. ise, oğlunun yalan söylediğini öne sürdü. 7 yaşındaki oğlunun ifadesine karşılık kendisini savunan Osman A., oğlunun yaşanan hiçbir şeyi görmediğini, suçsuz olduğunu beyan ederek tahliyesini talep etti.

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“KARŞI TARAFIN BÜTÜN YALANLARINI OĞLU ORTAYA ÇIKARDI”

Torununun olay gününü yaşananları mahkemede tek tek anlattığını söyleyen baba Merol Kovan, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Tüm gerçeklerin ortaya çıktığını belirten Kovan, "Bugün mahkemede sanığın oğlu dinlendi. Karşı tarafın bütün yalanlarını, oğlu ortaya çıkardı ve fikirlerini komple çürüttü. Artık bundan sonra adalete güveniyoruz. Yani, oğlunun mahkemede yaptığı konuşmadan sonra Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Umduğumuz kararın alacağına inanıyorum. 'Çocuğu kandırdınız, şöyle böyle' gibi şeyler konuştular. Karşı tarafın avukatı, 'Çocuğu kandırdınız' falan dedi ama tabii ki hakim bunları dinlemedi. Hakim bize, bizim kararımıza ve çocuğun pedagog eşliğindeki konuşmasına riayet etti. Yani çocuk görgü tanığı olarak neler gördüğünü söyledi. Onların daha önceki duruşmalardaki ‘Biz yapmadık, biz görmedik, şöyle böyle yapmadık’ şeklindeki konuşmalarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Torunum, annesinin eziyetli bir biçimde öldürüldüğünü söyledi. Çocuk tüm ayrıntıya kadar anlattı” dedi.

SANIĞIN BABASI DA DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, sanık Osman A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı sanığın babası Süleyman A.'nın tanık olarak dinlenmesi için 13 Haziran 2022 tarihine erteledi.

(İHA)

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