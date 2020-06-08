HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de babasına öfkelenen genç evi ateşe verdi

Denizli'de babasına öfkelenen genç evi ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 22:24 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde madde bağımlısı Ümit Uğur K. (27), babasıyla tartıştıktan sonra yaşadığı evin yatak odasını ateşe verdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

Olay, bugün Değirmenönü Mahallesi 1598/1 Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen Ümit Uğur K. babasıyla telefonla tartıştıktan sonra yaşadığı dairede yatak odasında yangın çıkardı.
Alevler kısa sürede büyürken, evin penceresinden dumanlar çıktığını görenler itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Ümit Uğur K., eve gelen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evinde yangın çıkaran Ümit Uğur K.'nın bir süre önce de evinin balkonundaki kombiyi parçaladığı, eşyaları da balkondan attığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Aynı apartmanda yaşayan Abdullah Çınar, madde bağımlısı gencin sürekli olay çıkardığını ifade ederek, "Olay çıkartıyor. Babasını darp edip, evden kovuyor. Gerekli yerlere sürekli şikayet ettik. Ancak bu genç burada herkesi korkutuyor. En sonda evini yaktı" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözünCüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

'Aktif siyaseti bırakıyorum' mesajıyla istifa etti!

'Aktif siyaseti bırakıyorum' mesajıyla istifa etti!

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Bikini hali olay olan Serenay'dan bomba paylaşım! Kural bozdu

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a yanıt

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Diğer Haberler
Cüneyt Özdemir'den Adalet Bakanı Gül'e eleştiri: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Cüneyt Özdemir: 3 yıldır o koltukta oturuyorsunuz hadi çözün

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Toplum Bilimleri Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Merakla bekleniyordu! İlk toplantı yapıldı

Diyarbakır'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı!

Son dakika: Van'da patlama! 2 işçi şehit, 8 yaralı

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, George Floyd için diz çöktü

Floyd için diz çöktü! ABD'de dikkat çeken görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.