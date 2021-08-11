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Denizli'de bıçaklı kavga! 'Yan baktın' dedi, dehşet saçtı

11.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki parkta çıkan kavgada kan aktı. 'Yan baktın' meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmada bir genç bıçakla yaralandı.

Denizli'de bıçaklı kavga! 'Yan baktın' dedi, dehşet saçtı

Denizli'deki bıçaklı kavga, Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde parkta oturan Osman O. ve arkadaşı, yanlarından geçen 2 şüphelinin kendilerine bakmasından dolayı tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Tartışma şiddetini artırırken, şüphelilerinden biri belindeki bıçağı çıkararak tehdit etmeye başladı. Ardından Osman O.’yu sağ bacağından bıçaklayan şüpheli yanındaki arkadaşı ile olay yerinden hızlıca kaçtı.

Acılar içinde yerde kalan Osman O.’ya bir vatandaş kan kaybetmemesi için kemerle tampon yaparken, ihbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kan kaybeden yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

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Bu sırada polis ekipleri kaçan şüpheli hakkında bilgi alarak çalışma başlattı. Sağlık görevlileri Osman O.’yu Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

DENIZLI-BICAKLAMA

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Denizli
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