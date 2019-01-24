HABER

Denizli'de bidon içinde bebek cesedi bulan çobanlar: Hiç böyle bir şey görmemiştik. Kapağı açınca korktuk!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde plastik bir bidon içinde bebek cesedi bulan çobanlar yaşadıkları o kan donduran olayı anlattı. Bidon içindeki bebek cesedini ilk başta oyuncak bebek sanan çobanlar, bidonun kapağını açtıklarında yayılan kokudan gerçek bir bebek olduğunu fark ettikleri an büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Denizli'de bidon içinde bebek cesedi bulan çobanlar: Hiç böyle bir şey görmemiştik. Kapağı açınca korktuk!

Denizli Sarayköy Yakayurt Mahallesi’nde arıtma tesisi yakınında bulunan bir arazide koyun otlatan çobanlar bir bidon buldu. Bidonun içinde bebek cesedi olduğunu gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk belirlemelerde bebeğin göbeğinde klips bulunduğunu ve hastanede doğduğunu belirledi. Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen bebeğin cinsiyet tespiti yapılamadı.

Bidonu bulan çobanlardan Ali İlkutlu (45), bidon içerisindeki bebek cesedini ilk başta oyuncak bebek sandıklarını fakat kapağını açınca korkunç manzarayla karşılaştıklarını kaydetti. Bebeğin gözlerinin ve diğer uzuvlarının belli olduğunu aktaran İlkutlu, tesadüf eseri buldukları cesedin yaklaşık 1 ay önce atıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

"BAKTIK ÇOCUĞUN GÖZLERİ FALAN HER ŞEYİ BELLİYDİ"

İlkutlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada sabah evden koyunları otlatmak için meraya çıktıklarını ve koyunları otlatırken tesadüf olarak sarı bir bidona rastladıklarını dile getirerek, "Dikkatimizi çekti, Ayhan arkadaşım sarı bir bidon var gel bakalım dedi. Bidona baktığımızda bir cisim gördük, sanki oyuncak bebeğe benziyordu her şeyi vardı çocuğun. Oyuncak mı değil mi kararsız kaldık. Sonra baktık çocuğun gözleri falan her şeyi belliydi hemen muhtarı aradık, o da jandarmayı aradı. Jandarma geldi inceledi, gereken yapıldı. Kimin attığını görmedik, atanı mutlaka görürdük. Yeni bir olay değil en az 1 ay olmuş atılalı. Şimdiye kadar dikkatimizi çekmemişti. 5 kiloluk şeffaf bir bidonun içerisindeydi, ağzı kapalıydı. Ağzı kapalı olmasa köpeklerin falan dikkatini çekerdi, biz tesadüfen gördük" dedi.

denizli-bebek-cesedi-bidon

"BÖYLE BİR VİCDANSIZLIK OLAMAZ"

Yaklaşık 2 aydır bölgede koyun otlattıklarını aktaran 52 yaşındaki çoban Ayhan Enç ise, eldivenle bidonun ağzını açtığında bir koku geldiğini ve gerçek bir bebek cesedi olduğunu fark ettiğinde çok korktuğunu ifade ederek, "2 aydır burada koyun otlatıyoruz hiç böyle bir şey görmemiştik. Bidon dikkatimizi çekince geldik baktık. İleri gittim sonra geri gelip eldivenlerimi giydim bidonun ağzını açtım. Açtığımda bir koku hissettim. Tekrar bakınca çocuk olduğunu anladım. Ondan sonra muhtarı aradık, jandarma ve savcı geldi. Korku hissettim, böyle vicdansızlık olamaz. Bunu yapan ana babadır, başka kimse değildir. Yeni doğmuş bir çocuktu. Hastanede doğmuş bir çocuk, göbek mandalı bile vardı. Evladımın tırnağı kırılsa canım acıyor benim" diye konuştu.

denizli-bebek-cesedi-bidon-2

Plastik bidonun içerisinden çıkarılan bebek cesedinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor. (İHA)

denizli-bebek-cesedi-bidon-3


PARTNERCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemediCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemedi
Uşak'ta eğlencenin adı "Kuralsız Cirit"Uşak'ta eğlencenin adı "Kuralsız Cirit"
'Örümcek adam' gibi tırmanıp... Polisi şaşkına çeviren olay!'Örümcek adam' gibi tırmanıp... Polisi şaşkına çeviren olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli bidon bebek cesedi çoban

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı: Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak

Soylu açıkladı: Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

İşte Serdar Aziz'in yeni adresi

'Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...'

'Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan...'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

PTT merkezinde patlama! Ekipler sevk edildi

PTT merkezinde patlama! Ekipler sevk edildi

Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar!

Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 30 liradan satılıyor! Gören fotoğrafını çekmeden geçmiyor

Kilosu 30 liradan satılıyor! Gören fotoğrafını çekmeden geçmiyor

Uşak'ta eğlencenin adı "Kuralsız Cirit"

Uşak'ta eğlencenin adı "Kuralsız Cirit"

Yer: Beyoğlu... Hırsızlar örümcek adam gibi binaya tırmandı!

'Örümcek adam' gibi tırmanıp... Polisi şaşkına çeviren olay!

Kabataş-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? Kabataş-Mahmutbey metrosu durakları nerede olacak? İlk araç indi

İstanbullulara müjde! O mesafe 34 dakikaya düşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi işgal gibi bir derdimiz yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi işgal gibi bir derdimiz yok!

Antalya'da yapıldı! Herkes bu asansöre binmek için yarışıyor

20 saniyelik yolculuk için bitmeyen kuyruk! Turistler de orada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.