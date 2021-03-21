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  4. Denizli'de bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

Denizli'de bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

21.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de CHP üyesi bir grup, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Denizli'de bir grup CHP'li parti üyeliğinden istifa etti

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketine katılacaklarını duyurmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan grup adına Numan Bozca açıklama yaptı.

Bozca, "Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz." dedi.

TOPLAM İSTİFA SAYISI 114 OLDU

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Denizli Muharrem İnce CHP

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