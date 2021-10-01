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Denizli'de bir günde 6 deprem

01.10.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de gün içerisinde ardı ardına meydana gelen 6 ayrı küçük ve orta şiddetteki depremler, kısa süreli korku ve paniğe yol açtı.

Denizli'de bir günde 6 deprem

Denizli’de dün meydana gelen 1,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda yeni deprem meydana geldi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, depremin Denizli’nin Serinhisar, Honaz ve Acıpayam ilçelerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada Honaz 1.3 şiddetindeki depremin saat 01.49 da, Serinhisar 1.2 şiddetindeki depremin saat 04.09 da, Honaz 1.4 şiddetindeki depremin saat 07.12, Serinhisar 1.2 ve 3.6 şiddetindeki depremin saat 16.52-53’de, Acıpayam 1.2 şişdetindeki depremin saat 17.11’de, gerçekleştiği ifade edildi.

Art arda meydana gelen depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Artçıların en büyüğü ise 3,6 oldu. Deprem şehir merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniği yaşandığı deprem sonrası irili ufaklı artçı depremler meydana geldi. (İHA)

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deprem Denizli
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