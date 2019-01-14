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Denizli'de boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp…

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

Denizli’de karısından boşanmak isteyen adamın iddiaları şoke etti. Evini terk eden karısının fuhuş ve dolandırıcılık yaptığını iddia eden adam, eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp…

Denizli’de yaşayan 30 yaşındaki E.K., 4 yıl önce evlendiği 25 yaşındaki eşi N.K.’nin 6 ay önce yüzde 80 engelli olan çocukları E.K.’yi (3) da alarak evi terk ettiğini, sonrasında ise çocuğunu Merkezefendi ilçesindeki bir karakola bırakarak apartlarda yaşamaya başladığını öne sürdü. E.K., "Kaldığı apart dairelerinde erkeklerin girip çıktığını tespit ettim. Fuhuş yapmasından şüpheleniyorum. Savcılık araştırıyor. Sosyal medyada birlikte çekilmiş olduğumuz fotoğraflarımız var. Eş dost bunları görüp sürekli beni arıyor. Bunların aramalarından da sıkıldım, kendimi de üzüntüye sokuyorum. Dolandırılan kişiler sosyal medyadaki fotoğraflarının altına yorum yapmış, ben orada fark ettim” dedi.

“KARIM, ‘KENDİNE ÇALIŞACAK KADIN BUL’ DEDİ VE EVİ TERK ETTİ”

Çalışmasını istediği eşi N.K.’nin çocuğunu da alarak evden kaçtığını, sonrasında ise çocuklarını karakola bıraktığını öne süren E.K., “4 yıldır evliyim, özürlü bir çocuğum var. Maddiyattan dolayı sıkıntı içerisindeydim, eşimin çalışmasını istedim. Eşim bana, ‘kendine çalışacak karı bul’ dedi ve evi terk etti. Giderken çocuğumu da götürdü. Gittikten sonra çocuğu karakola bırakmış, karakoldan evi aradılar, iş çıkışı gidip çocuğumu aldım” dedi.

“ÇIPLAK RESİM ATIYORMUŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM”

Eşinin banka hesaplarına yüklü miktarda para yattığını savunan E.K., “5-6 aydır eşimi takibe aldım nerede olduğunu öğrenmek için. Şu an Denizli’de apart dairelerde kalıyor, kaldığı şahısları da biliyorum. Bunun hesabına yüklü miktarda para aktarılıyor. Çocuğumu ne arayıp soruyor, ne ilgileniyor. Kendisi şahısları dolandırıyor. Çıplak resim atıyormuş, attığı kişiler delilleri bana ulaştırdı. Savcılığa gittim, bu görüntülerle suç duyurusunda bulundum. Şu an bütün delillerim savcılıkta araştırılıyor. Ben de bunları gördüm sosyal medyada, araştırıldı bakıldı. Hepsinin gerçek olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

denızlı

“BOŞANMAK İSTİYORUM, BOŞANAMIYORUM”

Boşanmak istediğini ancak N.K.’nin boşanmak için para talep ettiğini öne süren E.K., “Eşimden boşanmak istiyorum, ‘anlaşmalı boşanalım’ dedim. Kendisi de ‘5-10 bin TL para hazırla, o şekilde boşanacağım’ diyor. Benim de maddi durumum yok, çocuğum özürlü olduğu için aldığım bütün maaş çocuğuma gidiyor. Çocuğumu iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum, hastanelere götürüyorum. Kendisi bana bu şekilde tehditte bulunuyor. Görüntülü çıplak resimlerini atıyor, çıplak resimli görüntülü yapıyor. Para karşılığında çalışıyor, bu yüzden hesabına para aktarılıyor. Ankara’dan, Denizli’den hesabına yüklü miktarda para aktarılmış. Bunu kendisine sorduğumda borç olarak aldığını söyleyip beni kandırmaya çalıştı. Ben de inanmış gibi yaptım. Bozuntuya vermedim” şeklinde konuştu.

N.K. EŞİNİN ŞİZOFRENİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İddiaların odağındaki N.K. ise E.K.’nin şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, iddialara ilgili açıklama yapmak istemedi. (iHA)

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