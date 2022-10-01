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Denizli'de çiftçinin sır ölümü! Geriye bıraktığı not kaldı: Ölümümden onlar sorumludur

01.10.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de 11 gündür kayıp olarak aranan çiftçi İsmail Ceylan bir sera içinde ölü bulundu. Ceylan’ın evinde yapılan aramada bir valiz hazırladığı öğrenilirken evin için de bir de not bulundu. Notta, ''Eğer ölürsem ölümümden yazdığım isimler sorumludur'' yazıldığı belirtildi. Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan G.’nin Ceylan’ın yanında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Serkan G., gözaltına alındı.

Denizli'de çiftçinin sır ölümü! Geriye bıraktığı not kaldı: Ölümümden onlar sorumludur

Olay, Denizli'nin Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tek başına yaşayan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Aile yakınları bir süre Ceylan’dan haber alamadı. Çiftçilik işleri uğraşan Ceylan’ın yakın bir yerlerde olduğunu düşündü. Ceylan, telefonlarına cevap vermemesi üzerine aile 7’inci günün sonunda 26 Eylül 2022 Pazartesi günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlattı.

EVİNE 400 METRE UZAKLIKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Mahallede bulunan bir seradan kötü kokular geldiğini belirten bir vatandaş sera sahibi Tahsin Y.’ye bildirildi. Tahsin Y., serasını kontrol ederken Ceylan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sera sahibi Tahsin Y., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Arama çalışmalarının 11’inci gününde ölü olarak bulunan Ceylan, evine 400 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

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CEYLAN’IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ceylan’ın evinde yapılan aramada bir valiz hazırladığı öğrenildi. Evde Ceylan tarafından bırakıldığı düşünülen bir not bulundu. Notta, “Eğer ölürsem ölümümden yazdığım isimler sorumludur” yazıldığı belirtildi. Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan G.’nin Ceylan’ın yanında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Serkan G., gözaltına alındı.

Ceylan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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(İHA)

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Denizli
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