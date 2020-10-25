HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de çiftçinin yaktığı anız 10 dönüm araziyi küle çevirdi

Denizli'de çiftçinin yaktığı anız 10 dönüm araziyi küle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 20:05 | Son Güncelleme

Denizli’de bir çiftçinin anız yakması sonucunda yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

Denizli'de çiftçinin yaktığı anız 10 dönüm araziyi küle çevirdi

Yangın, Çameli ilçesi Belevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağbaşı mevkiinde öğle saatlerinde bir çiftçinin anız yakması neticesinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 DÖNÜM ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülmüş oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılarSu tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar
Su tankerinin çarptığı otomobilde sıkıştılar
HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik tutuklandı
HDP'li eski vekilin terörist oğlu tutuklandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
MSB görüntüleri paylaştı! "NUSRET 2020 Mayın Davet Tatbikatı"nın deniz safhası tamamlandı
MSB görüntüleri paylaştı! Deniz safhası tamamlandı
Safran tarlası turist akınına uğruyor
Safran tarlası turist akınına uğruyor
Sahte içkide korkutan bilanço! Yurt genelinde 17 günde 78 kişi öldü
Kabus büyüyor! İşte sahte içkide 17 günlük bilanço
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.