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Denizli'de çıkmaz sokak sapığı mahallelinin kabusu oldu: Pantolonu açık halde dolaşıyor

14.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de çıkmaz sokağın sonundaki oyun alanında vakit geçiren çocukları taciz eden sapık, mahallelinin korkulu rüyası oldu. Mide bulandıran olay sonrası mahalle sakinleri, şüphelinin müstehcen hareketler yaptığı ve aynı zamanda oyun alanının önünü kapatan metruk binanın yıkılmasını istedi. Bir mahalle sakini, ''Binanın darlığını fırsat bilip buraya geliyor. Çocuklarımıza karşı tacize kalkışıyor. Zaten adam pantolonu açık şekilde buralarda gezip dolanıyor'' ifadesini kullandı.

Denizli'de çıkmaz sokak sapığı mahallelinin kabusu oldu: Pantolonu açık halde dolaşıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın evin oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, çıkmaz sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı. Oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hareketler sergileyerek çocukları taciz etti. Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen görevliler, kamera kayıtlarından eşkali belirlenen sapığın peşine düştü. Mahalle sakinleri yaşanan bu olayın, çıkmaz sokakta bulunan metruk binanın oluşturduğu tenha noktadan faydalanarak yapıldığını ve bu tür olayları olmaması için evin yıkılmasını talep etti.

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''PANTOLONU AÇIK ŞEKİLDE DOLAŞIYOR''

Mahalle sakini Ahmet Küçükoğul, “Başımıza böyle bir olay geldi. Tabi bir teşebbüse kalktı. Bu teşebbüsü biz öğrendik ve emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet güçleri de olayı araştırıyor. Bu olay sonuca varılır. Başımıza gelen olayda, şurada gördüğümüz binanın darlığından adam fırsat bilip buraya gelip bizim çocuklarımıza karşı tacize kalkışıyor. Zaten adam pantolonu açık şekilde buralarda gezip ve dolanıyor. Etrafı kolaçan ediyor. İlerde bulunan betona kadar ilerliyor. Zaten çocukların yanına 2 metre bir şey kalıyor. Kardeşim balkonda bunu fark ediyor. Kardeşim seslenince apar topar kaçıyor. Şayet kardeşim olmasa eve girme teşebbüsünde bulunabilirdi. Adam orayı da girebilirdi. Biz artık bu olayın yetkilerden çözülmesini istiyoruz” dedi.

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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan 35- 40 yaşlarında olduğu tespit edilen şüphelinin, boş alanda vakit geçiren çocukları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin oturduğu yerden kalkıp müstehcen hareketler sergilediği, oyun alanına doğru ilerlediği ve sonrasında kaçarak uzaklaştığı anlara dair görüntüler yer aldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli taciz
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