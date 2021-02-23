HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de çobanlar buldu! Bakanlık koruma altına aldı

Denizli'de çobanlar buldu! Bakanlık koruma altına aldı

23.02.2021 09:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Denizli'de çobanlar buldu! Bakanlık koruma altına aldı

Denizli Acıpayam'da 30 yıl önce çobanlar tarafından bulunan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Bölge halkı mağaranın turizme kazandırılmasını istiyor.

Acıpayam'ın kırsal Dodurga Mahallesi'nde Aslan İni mevkisi olarak bilinen dağlık alanda, 30 yıl önce çobanlar tarafından mağara bulundu. Uzun yıllar gizli kalan mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tabiat varlığı ilan edilerek, korumaya alındı. Mahalle merkezinden yaklaşık yarım saatlik yürüyüş ile ulaşılan mağaranın içinde sarkıt ve dikitler bulunuyor. Yaklaşık yarım metre genişliğinde bir girişi bulunan mağaraya iple iniliyor.

c6693d5cc349224dc588a970128f4e8d

‘MAĞARALARIN TURİZME AÇILMASINI İSTİYORUZ’

Dodurga Muhtarı İlhan Aksoy, Aslan İni mevkisinin ilkçağdan kalma mağaralarıyla meşhur olduğunu söyledi. Mağaraların turizme açılmasını isteyen Muhtar Aksoy, "Burayı yıllar önce mahallemizin çobanları buldu. İçine ip yardımıyla iniliyor. Güzel bir mağara, içinde küçük odacıklar var. Yüksekliği yaklaşık 1.5 metre. Tavanında çok güzel sarkıtlar ve dikitler var. Fakat herkesten önce buraya defineciler gelmiş. İçeride ciddi tahribat yapılmış. Birkaç sarkıt kırılmış. Mahallemizin tanıtımı için önemli olan bu mağara turizme kazandırılmalı” dedi.

dd067151c424eb8c46fdb8fb71a79a55

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!
Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziŞekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

Ankara'da yakalandı!

Çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi: İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum

Gören şaşkına döndü: İlk defa böyle bir şeye şahit oluyorum

Son Dakika: Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu! İşte ilk alınacak kararlar

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Son Dakika: Türkiye normalleşmeye hazırlanıyor: Vatandaşlar illerdeki durumu takip edecek

Normalleşmede yeni detay: Vatandaşlar takip edecek

Son Dakika: Adana merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.