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Denizli'de dehşet evi! Arkadaşını öldürüp intihar etti

25.08.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de ev arkadaşını tabancayla vurarak öldüren genç, aynı silahla kendi canına kıydı. Silah seslerinin ardından apart dairesine pencereden giren polisler, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Denizli'de dehşet evi! Arkadaşını öldürüp intihar etti

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir apart dairesinde birlikte kalan Ömer Erbay (29) ile Okan Oruç (33) isimli iki arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA FACİAYLA SONLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Okan Oruç, tabancayla Ömer Erbay’a ateş ederek öldürdü. Olayın şokunu atlatamayan Okan Oruç, yakın arkadaşlarına “çok üzgün olduğu ve intihar edeceğine” dair bir mesaj attı. Daha sonra apart dairesinden ikinci bir silah sesi geldi. Silah sesini duyanlar şüphelenerek durumu polise ihbar etti.

KAPI AÇILMADI, PENCEREDEN GİRİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çalıp açan almayınca itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden içeriye giren polis ekipleri, iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Okan Oruç’un ev arkadaşını öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi.
Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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