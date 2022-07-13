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Denizli'de dehşet! Karısını ve kaçtığı adamı katletti... Korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

13.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşandı. Kendisini terk eden karısı ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren öfkeli koca, adliyeye sevk edildi. Av tüfeği tutukluk yapınca katliama tabancayla devam eden ve öldüğüne emin olmak için 2 çocuğunun annesine 4 el ateş eden şüpheli, adliyeye sevk edilirken ilginç ifadeler kullandı.

Denizli'de dehşet! Karısını ve kaçtığı adamı katletti... Korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Yalçın (38), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal Yalçın (39) yanından ayrılıp yaklaşık 1 ay önce Denizli’ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. İz süren Erdal Yalçın pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Denizli İl Jandarma ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

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'SONRA ÖĞRENİRSİNİZ'

Evi terk eden karısını, evlilik aşamasında olduğu sevgilisini öldüren Erdal Yalçın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise “Sonra öğrenirsiniz” diyerek cevap verdi.

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNE EMİN OLMAK İÇİN 4 EL ATEŞ ETMİŞ

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Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek öldüren Erdal Yalçın, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ardından 1 el tüfekle ateş etti. Yaralı halde kapının önüne düşen eşine tüfeği doğrultan Erdal Yalçın, tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancaya sarıldı. Eşinin öldüğüne emin olmak için 3 el daha tabancayla ateş eden koca, geldiği araçla evden uzaklaştı.

Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise jandarma ekipleri tarafında arazide yapılan aramada bulundu. Erdal Yalçın'ın sosyal medyadaki profiline 'boşanmış' diye not düşmesi ise dikkat çekti. Ağır yaralanan Gülperi Aksoy'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli koca
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