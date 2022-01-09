Denizli'de deprem! 9 Ocak 2022 deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler!

Deprem konusu, Türkiye'nin ana gündem konuları arasında bulunuyor. Gün içerisinde farklı noktalardan yaşanan artçı sarsıntı haberleri sonrası depremler yakından takip ediliyor. Peki 9 Ocak'ta nerede deprem oldu?

9 OCAK 2022 NEREDE DEPREM OLDU?

Son gelişmelere göre AFAD, Denizli'nin Çal ilçesinde saat 14:15'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yaşanan deprem, 6.97 km derinlikte gerçekleşti.

Konya'da ise yine 14:03 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 1.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Ayrıca 12:17'de Sivas-Divriği'de 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!





