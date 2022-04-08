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Denizli'de doktor Naim Ünsal'a kurşun yağmuru! Uzman çavuş 10 kurşunla öldürdü

08.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Uzman çavuş, kaybolan at için kendisini darp eden doktora sokak ortasında kurşun yağdırırken, uzman çavuş suç aleti tabancayla yakalanıp gözaltına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden doktor Naim Ünsal’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Denizli'de doktor Naim Ünsal'a kurşun yağmuru! Uzman çavuş 10 kurşunla öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında, Denizli Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, Acıpayam ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde bir bahçe satın aldı. Buraya inşa ettiği ahırda hobi olarak at yetiştirmeye başlaya Dr. Naim Ünsal, atların bakımı için uzman çavuş Musa D. ile anlaştı. Dün gece atlardan birinin kaybolmasının ardından, bugün öğle saatlerinde ahıra gelen Dr. Naim Ünsal ile Musa D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan ayrılan Musa D.’yi takip eden Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında yakaladığı uzman çavuşu darp etti.

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ARACINDAN İNDİRİP YENİDEN DÖVDÜ

Musa D., aracına binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada onu otomobilinden indiren Dr. Naim Ünsal, araçtan indirip yeniden dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası yere düşen Musa D. üzerinde bulunan silah ile önce Dr. Ünsal’ın ayağına ateş etti. Dr. Ünsal, yeniden Musa D.’nin üzerine doğru gelince, uzman çavuş 9 el daha üst üste ateş etti.

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Olay yerinde hayatını kaybeden ünlü doktor Naim Ünsal’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ünsal’a 10 el ateş ederek öldüren uzman çavuş ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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