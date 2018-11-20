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Denizli'de düşen uçaktan kahreden haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 08:54 | Son Güncelleme

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Son dakika habere göre, Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli’de 8 ayrı noktada yapıldı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopter de destek verdi.

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Aramalar sonucu uçağın enkazına Aydın’ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı. Bölgeye ulaşan ekipler pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun’un da cesetlerine ulaştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Aydın Karasu uçak

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Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin inşallah
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