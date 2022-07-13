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  4. Denizli’de eski koca dehşet saçtı! Eski karısını ve eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Denizli’de eski koca dehşet saçtı! Eski karısını ve eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

13.07.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşandı. Henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, boşandığı eski karısı ve eşini öldürdü, yeni eşinin annesini de yaraladı. Kayıplara karışan şüpheliyi bulmak için ekipler çalışma başlattı.

Denizli’de eski koca dehşet saçtı! Eski karısını ve eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, bir süre önce boşandığı ve evlenerek Ören Mahallesi’ne yerleşen eski eşi Emine Aksoy’un evine geldi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eski eşi Emine Aksoy ve yeni eşi Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Aksoy’un annesi de yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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