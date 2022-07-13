Denizli’de eski koca dehşet saçtı! Eski karısını ve eşini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kimliği açıklanmayan şüpheli, bir süre önce boşandığı ve evlenerek Ören Mahallesi’ne yerleşen eski eşi Emine Aksoy’un evine geldi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Tartışmanın ardından silahına sarılan şüpheli, eski eşi Emine Aksoy ve yeni eşi Mehmet Aksoy'u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Aksoy’un annesi de yaralandı. Olayın ardından kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(İHA)

