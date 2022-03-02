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Denizli'de eski koca vahşeti! Boşandığı eşini öldürüp ormana gömdü

02.03.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'den gelen vahşet haberinde, 4 yıl önce boşandığı eşi Fatma Çetin'i boğarak öldüren Ebubekir Karakurt, iki çocuğunun annesi olan kadının cansız bedenini ormana gömdü. Cinayete kurban giden kadının yakınlarının kayıp başvurusu üzerine ortaya çıkan vahşet sonrası cani eski eş gözaltına alındı.

Denizli'de eski koca vahşeti! Boşandığı eşini öldürüp ormana gömdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden yaşanan korkunç cinayette, boşandığı eşini boğarak öldüren cani Ebubekir Karakurt, kadının cesedini ormanda gömdü.

İddiaya göre, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 yıl önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi. Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sürekli telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı. Karakurt'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi. Çapraz sorguya alınan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.

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FATMA ÇETİN'İN CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU

Cinayet zanlısı Karakurt, öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi. Ormanlım alanda polisin yaptığı kazıda, Fatma Çetin'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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