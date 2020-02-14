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  4. Denizli'de eski sevgili dehşeti! Genç kızı 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı

Denizli'de eski sevgili dehşeti! Genç kızı 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:09 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde genç kız eski sevgilisi ile tartıştığı sırada kavgaya dönüşmesi sonucu 26 yaşındaki genç kızın 5 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Denizli'de eski sevgili dehşeti! Genç kızı 5 farklı yerinden bıçaklayarak kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2264 sokak ikamet eden G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen ile evinin önüne konuşmak için çıktı. Belli bir süre sonra tartışmaya başlayan G.K. ve Zeki Özen, yanında bulunan bıçak ile G.K.’yı 5 farklı yerinden bıçaklamasının ardından kaçtı.

SEVGİLİSİNİ KAPININ ÖNÜNDE KANLAR İÇİNDE BULDU

O sırada evde bulunan erkek arkadaşı; G.K.’yı kapının önünde kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis gelirken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan G.K.’yı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli şahsı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikamet ettiği Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi’nde gözaltına aldı.

(İHA)

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Denizli sevgili bıçak yaralama

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