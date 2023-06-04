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  4. Denizli'de faciadan dönüldü! Koşarak trenin önünü kesip, durdurdular

Denizli'de faciadan dönüldü! Koşarak trenin önünü kesip, durdurdular

04.06.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de kuvvetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Bir çok bölgede yollar göle dönüp çökerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Demiryolu hattında yaşanan çökme ise az kalsın faciaya neden oluyordu. Çökmeyi fark eden vatandaşlar, yaklaşmakta olan treni son anda durdurarak bir facianın önüne geçti.

Denizli'de faciadan dönüldü! Koşarak trenin önünü kesip, durdurdular

Denizli’de geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan sel baskınları, dün akşam saatlerinde yeniden yüzünü gösterdi. Kent merkezinde birçok evin sular altında kaldığı sel baskınları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ardından demiryolunu da vurdu. Şiddetli yağışın ardından kanaldan taşan sular, tarım arazileriyle birlikte bölgeden geçen İzmir-Aydın-Denizli demiryoluna ağır hasar verdi. Demiryolunun Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı ve Korucuk mahalleleri arasında oluşan su birikintisi nedeniyle çökme meydana geldi.

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VATANDAŞLAR YAKLAŞAN TRENİ DURDURDU

Arazilerini kontrol etmek için bölgeye gittiklerinde demiryolundaki çökmeyi fark eden vatandaşlar, durumu ilgili birimlere haber verdi. O esnada bir trenin yaklaşmakta olduğunu gören vatandaşlar, o yöne doğru koşarak trenin durmasını sağladı. Ciddi boyutta oluşan çökme nedeniyle geçişine izin verilmeyen tren, en yakın istasyona yönlendirildi. Trenden indirilen yolcular, başka araçlarla gidecekleri yerlere ulaştırıldı.

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" RABBİM BİR ŞEKİLDE BİZİ BURAYA GÖNDERDİ"

Yaşananları cep telefonu ile kaydeden ve koşarak tirenin durmasını sağlayan vatandaş yaşayanları, “Evimiz yakın olduğu için bölgeye bakmaya geldik. Tren yolunun göçmüş olduğunu görünce yetkililere haber verdik. Aramamızın üzerinden daha 5 dakika bile geçmeden bir trenin geldiğini görünce o tarafa doğru koşup, uyarı yaparak durmasını sağladık. Şükür tren de durabildi, duramasaydı kötü bir sonuç yaşanabilirdi. Rabbim bir şekilde bizi buraya gönderdi” sözleriyle anlattı.

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(İHA)

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Denizli tren

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