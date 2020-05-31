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  4. Denizli'de feci kaza! Genç öğretmen Büşra Çerşil hayatını kaybetti

Denizli'de feci kaza! Genç öğretmen Büşra Çerşil hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 08:35 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki kadın öğretmen hayatını kaybetti.

Denizli'de feci kaza! Genç öğretmen Büşra Çerşil hayatını kaybetti

Kent merkezinden Aydın istikametine giden Büşra Çerşil'in (26) kullandığı otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağaçlara çarparak duran otomobilde sıkışan Çerşil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; ters dönen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra, kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Denizli'deki özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenilen Büşra Çerşil'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

(AA)

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