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  4. Denizli'de feci kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

Denizli'de feci kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 07:50 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Denizli'de feci kaza! Otomobil ağaca çarptı: 2 ağır yaralı

Kaza dün 21.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kürşat Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Özdemir ile yanındaki Gizem Çiyan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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