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Denizli'de feci kaza! Traktörün önünde yatıyordu, hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 07:08 | Son Güncelleme

Denizli'ninMerkezefendi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ağaca ardından park halindeki traktöre çarptı. Kazada otomobildeki sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kumkısık Mahallesi Traktör Galericileri sitesinde meydana geldi. İmdat Aday (23), otomobilİ ile Denizli'den Sarayköy ilçesi istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil karayolundan çıkıp, şarampole girerek önce ağaca ardından park halindeki traktöre çarptı.

TRAKTÖRÜN ÖNÜNDE UYUYORDU

Otomobilin çarptığı traktörün önünde yere serdiği yatakta uyuyan Ali Aksoy gürültüyle uyanınca büyük şok yaşadı. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Aksoy, olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen otomobildeki sürücü İmdat Aday ile yanındaki yolcu Şükrü Geçili'nin (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası iki kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu otomobilden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

HIZ KADRANI SABİT KALDI

Kaza sonrası otomobilin hız kadranının 115 kilometrede sabit kaldığı, ayrıca kazada ölen Geçili'nin cep telefonunda Aslı Aslı isimli kişiden 'uyanamazsam beni ara' yazılı mesaj geldiği görüldü.

(DHA)

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