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  4. Denizli'de feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araç, karı kocaya mezar oldu

Denizli'de feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araç, karı kocaya mezar oldu

02.07.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak uçuruma devrildi. Feci kazada araçta bulunan karı koca hayatını kaybetti.

Denizli'de feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araç, karı kocaya mezar oldu

Denizli'deki kaza dün, Acıpayam ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Tekin'in kullandığı hafif ticari araç, Dikilitaş mevkiinde geldiğinde kontrolden çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Araç taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü Mustafa Tekin ve yolcu konumunda bulunan eşi Güllü Tekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından çiftin cenazesi morga kaldırıldı.
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Hurdaya dönen araç vinç yardımıyla kurtarılarak götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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