Denizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldı

Çarpma sonucu alev alan araç olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı. Başta yangın tüpüyle müdahale edilen alevler, itfaiye edkiplerinin kontrolü sağlaması sonucu söndürülebildi. İşte detaylar...

Emre Demirel yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sürücüsünün sağanağın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

İki parçaya ayrılan otomobilin alev aldığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaptı.