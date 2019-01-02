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Denizli'de feci olay! Gören telefonuna sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 07:25 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda ilerleyen araç, sağanağın da etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Çarpma sonucu alev alan araç olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alındı. Başta yangın tüpüyle müdahale edilen alevler, itfaiye edkiplerinin kontrolü sağlaması sonucu söndürülebildi. İşte detaylar...

Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kaldırımdaki ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Emre Demirel yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sürücüsünün sağanağın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.
İki parçaya ayrılan otomobilin alev aldığını görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle yaptı.
İtfaiye ekipleri de otomobildeki yangını büyümeden söndürüp araçtaki 3 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri, sürücü Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Aydın Işık, Emre Gökçe ve Mehmet Kaplan, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
İkiye bölünen araçta hayatını kaybeden Emre Demirel'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla kazayı görüntülemeye çalıştı.
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Denizli Kaza trafik kazası

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