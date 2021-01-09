Denizli'de feci olay: Kolunu makineye kaptıran atölye sahibi hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yaşandı. Atölye sahibi İbrahim Keskin, işyerinde çalıştığı sırada kolunu çözgü makinesinin merdanesine kaptırdı. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin'i gören diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskin, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Keskin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

