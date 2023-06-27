Denizli'de feci trafik kazası! Otomobil kağıt gibi ezildi

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyonkarahisar’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Recep Çapuk idaresindeki SUV araç, Ankara Karayolu üzerindeki petrol istasyonunda mola veren ve yola çıkmak için manevra yapmaya hazırlanan Metin B.’nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü TIR'a çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Metal yığınına dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan TIR sürücüsü Metin B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücünün uyuklamış olabileceği iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA

